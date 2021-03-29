19 подсанкционным компаниям аннулировали лицензии

Все нефтегазовые месторождения расположены на территории Полтавской области. Фото: Reuters

Государственная служба геологии и недр отменила разрешения на пользование недрами 19 компаниям, против которых СНБО накануне ввел санкции.

Об аннулировании лицензий и спецразрешений на добычу и пользование нефтегазовыми площадями сообщает пресс-служба ведомства. Министерству иностранных дел поручили проинформировать о санкциях компетентные органы ЕС, США и других государств, а также поднять вопрос о введении аналогичных санкций с их стороны.

К компаниям, которые получили лицензии по заниженной цене, а следовательно нанесли ущерб государству, принадлежат: "Гео Коннект", "Глобал Геоинвест", "Транс Сет Гео", "Гео-Пост", "Гео Вертикаль", "Гео Таргент", "Надра Прайд", "Гео Форс Ойл", "Гео Стенс", "Надра Вест Групп", "Бест Ойл Компани", "Надрапростор", "Инфо Гео Тренд", "Эджейн Макро", "Эко Газ Альянс", "Эпивал Энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи Нефтей", "Бест Гео Тех".

Все нефтегазовые месторождения расположены на территории Полтавской области.

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Санкции против 19 компаний ввели 19 марта. 26 марта президент Зеленский своим указом ввел их в действие.