19 декабря день ангела у мужчин с популярными в Украине именами

Сегодня день ангела у мужчин с именами Максим и Николай. ФОТО: pixabay.com

19 декабря день ангела отмечают мужчины с именами Максим и Николай. Это одни из популярнейших имен в Украине.

Предлагаем узнать, что они означают и какие характеры у мужчин, которые их имеют:

Николай – имя происходит от древнегреческого Николас. Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Николаи могут часто влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей;

Максим – мужчины с этим именем часто пытаются добиться значительного успеха в обществе. Всегда стремятся добиться материального благополучия. Это коммуникабельные люди, благодаря чему могут иметь большое количество друзей. Максимы часто выбирают работы, связанные с числами и точными науками, нередко становятся предпринимателями. Они окружены женским вниманием через свой всегда аккуратный и ухоженный вид и изысканные манеры. К минусам владельцев этого имени часто относят упрямство, категоричность и вспыльчивость.

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18 декабря день ангела отмечали тоже владельцы мужских имен – Геннадий, Илья, Сергей, Захар и Савва. Мы готовили материал, в котором рассказывали, что означают эти имена и какими характерами наделены мужчины, которые носят их.