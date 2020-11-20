17 тыс. смертей в лучшем случае: разработали сценарии эффективности карантина выходного дня

Критическая нагрузка ждет больницы в декабре этого года. Фото: pixabay.com

Если карантин выходного дня окажется эффективным, в Украине прогнозируют 26 тыс. смертей от Covid-19.

Об этом свидетельствует анализ Киевской школы экономики. Ее исследователи выделили 3 сценария карантина выходного дня - зеленый, желтый и черный.

"Зеленый сценарий - самый оптимистичный и, по нашему мнению, маловероятный. Он прогнозирует 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории страны. Желтый сценарий возможен, если карантин выходного дня сработает. Черный сценарий – 33 тысячи смертей от Covid-19. Он наступит, если существующий карантин не сработает", – объясняет старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, критическая нагрузка ждет больницы в декабре этого года.

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Пик пандемии коронавируса в Украине будет в январе-феврале. Сейчас Украина только разгоняется, заявил врач Тарас Жиравецкий. Трудно сказать, сколько больных будут выявлять в пик. Нынешнюю статистку в 12 тыс. можно умножать на 5.