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15-летний парень спас двух маленьких детей

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  15-летний Евгений Венгерский спас двух детей. Фото: Нацполиция
15-летний Евгений Венгерский спас двух детей. Фото: Нацполиция

В Житомире 15-летний подросток вытащил из реки двух детей.

Школьник был свидетелем того, как 2-летняя девочка и ее 4-летний брат прыгнули в воду и их начало сносить течением. Парень не колеблясь бросился в реку и спас детей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"На днях мы с товарищами возвращались домой с учебы. Перешли мост через реку Каменка, спустились к реке. На берегу у самой воды увидели двух совершенно маленьких детей, девочку и мальчика. Рядом на лужайке сидели взрослые, но было видно, что до детей они не имеют отношения. Вдруг оба ребенка прыгнули в воду. Течение тут же сбило с ног меньшую девочку и отнесло от берега, мальчика тоже стало относить. Понятно, что колебаться не было времени и я прыгнул в поток вслед за детьми ", - рассказал 15 -летний Евгений Венгерский.

Подросток сам вытащил девочку из воды, а мальчика помогли вытащить взрослые. Дети испугались и не могли сказать, как их зовут, и где они живут. На место происшествия приехала полиция и врачи. Евгений с товарищами отправились домой, когда по дороге увидели плачущую женщину, которая искала своих детей.

"Почему-то я так и подумал, что это может быть мать тех детей. Переспросил женщину об этом и она же подтвердила, что ищет своих 2-летнюю дочь и 4-летнего сына. Успокоил ее и заверил, что с ее детьми все в порядке. И порекомендовал связаться с полицейскими, а они уже подскажут, где найти детей ", - вспомнил парень.

 

Начальник подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирской области Наталья Гончарук отметила, что женщина позвонила на "102" и забрала детей из больницы. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

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Также полицейские наградили юного героя. Исполняющий обязанности начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор прибыл на последний звонок в лицей Евгения Венгерского, где отметил смелость и неравнодушие парня, а также вручил ему Благодарность Главного управления Нацполиции и подарок.

Сам Евгений признался, что ничего особенного в своем поступке не признал, так как помогать другим - это нормальное поведение в цивилизованном обществе.

13-летняя Карина Якубенко спасла 5-летнюю сестру. Девочка упала в воду и чуть не утонула.

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