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пятница, 10 сентября 2021 14:30

15 стран примут участие в учениях "Объединенные усилия - 2021"

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15 стран примут участие в учениях &quot;Объединенные усилия - 2021&quot;
Украина проведет военные учения со странами НАТО. Фото: Генштаб ВСУ

Участие в учениях "Объединенные усилия - 2021" примут военнослужащие из 15 стран.

Во время учений участники отработают управление группировками войск при ведении операции сил обороны. В основу практических действий положили выполнение общих задач подразделениями ВСУ и государств-партнеров и членов НАТО, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно от Стратегического командования НАТО по операциям планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к СКШН является его подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей", - рассказал генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Проведение стратегических командно-штабных учений спланировали в три этапа. На первом и втором этапе отработают вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

На третьем этапе отработают элементы управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и НАТО.

В учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. Привлекут до 85 единиц танков, боевых бронированных машин - до 420, ракетных и артиллерийских систем - до 50, боевых кораблей - до 20 вертолетов - до 30 единиц.

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Участие в учениях примут представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

В Донецкой области завершились соревнования на лучший танковый взвод среди частей, выполняющих задачи в районе проведения ООС. Семь команд из разных воинских частей соревновались в трех номинациях: управление танковым подразделением при ведении наступательного боя, огневое поражение, а также вождения в сложных условиях местности, разведка целей и вызов огня артиллерии.

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Дата
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