15 июля День Ангела отмечают владельцы единого имени

Сегодня, 15 июля, именины отмечают владельцы только одного имени Арсений.

Gazeta.ua предлагает больше узнать об истории имени и выбрать хорошее приветствие для причастных к празднику.

Арсений имеет древнегреческое происхождение. Означает "мужественный", "зрелый". В украинском языке есть другая форма имени, менее популярная - Арсентий. Женская форма - Арсения.

Несмотря на такой мужественный перевод, Арсений имеет очень мягкий и покладистый характер, он не любит излишнего внимания к своей персоне. Спокойный и романтический, легко обижается и становится замкнутым. Долго забывает обиды и тяжело переносит неудачи. Критические замечания в свой адрес он совершенно не воспринимает, не любит, когда над ним шутят.

При этом чрезвычайно упрямый, эта черта помогает ему достигать поставленных целей. К ним идет медленно, но настойчиво, благодаря прекрасным умственным способностям и усердия, всегда достигает желаемого.

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Покровитилем Арсения считают преподобного Арсения Комельского, выходец из знатной семьи, который отказался от богатства и посвятил себя богослужению. Жил в обители Святой Троицы, вел праведную жизнь, в дальнейшем его выбрали игуменом монастыря. Но ему эта почесть не понравилась, человек уединился в келье в Шилегонському лесу.

К благодушному старику ходили за помощю, а после его смерти на могиле происходили чудеса излечения от различных болезней.

Фото: listivka.olkol.com