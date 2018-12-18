15 декабря предлагают объявить государственным праздником

День объединительного Собора 15 декабря предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным. Фото - 5 канал

День объединительного Собора 15 декабря предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным.

Соответствующий законопроект №9407 был зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, на сайте Верховной Рады. Его инициатором выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.

Текст документа пока отсутствует. При этом сам политик в Facebook высказал мнение, что объединительный Собор стал историческим днем ​​для миллионов украинских верующих в Украине и за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько будем отдыхать 2019-го

По его мнению, "празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.