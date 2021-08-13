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суббота, 14 августа 2021 03:01

14 августа день ангела у владельцев имени, которое носил великий полководец
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14 августа именины празднуют Александр, Соломония, Тимофей и Федор. Поздравьте друзей и близких с днем ​​ангела!

Gazeta.ua предлагает узнать в чем уникальность этих имен.

Имя Александр в переводе с древнегреческого толкуется как "человек-защитник", "защитник людей". История происхождения имени начинается с великого полководца, создателя мировой державы Александра Македонского, судьба которого подверглась воздействию мощной энергетики имени. Благородство, отвага, самоотверженность и великодушие, которые лежат в основе тайны имени. Это и формирует характер Александра. У разных народов это имя принадлежало многим великим правителям и полководцам прошлого.

"Имя Александр хочет быть микрокосмом и, когда получает достаточный питательный материал для оформления, то становится таким: гений", - писал русский философ Павел Флоренский. В повседневной жизни возвышенная сила имени Александр сталкивается с обычным прозой, часто порождает конфликт в характере мужчины.

Имя Соломия древнееврейского происхождения, означает "мирная", "спокойная". Как правило, обладательница этого имени, часто является активная, деловитая и рассудительная женщина, которая всегда тщательно продумывает свой поступок, план и решения. Ко всему прочему Соломия всегда верна, предусмотрительная и запаслива, никогда не поддается чужому влиянию. Стоит заметить, что женщине с этим именем, не свойственные такие качества как самодовольство и самоуверенность, но иногда она бывает не только злопамятной, но и мстительной.

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Имя Тимофей заряженное спокойной энергетикой, которая наделяет личность тактом и миролюбием. Обладатель этого имени чувствует свою исключительность, привлекает к себе внимание окружающих. Особенности характера мужчины зависят от времени года, знака зодиака и других факторов. С древнегреческой имя Тимофей означает "Уважая Бога", "богобоязненный".

Имя Федор пришло к нам из Византии. Образована оно от греческого имени Теодорос, которое через некоторое время стало звучать как Феодорос. Образовалась словоформа путем составления частей греческих обозначений: "Феон" (божество) и "Дорис" (подносы, дар). Поэтому значение имени звучит величественно - "Божий дар", "дарованный Богом".

Поздравления для именинников

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником. Мы хотим пожелать тебе, чтобы твой самый лучший друг приходил к тебе как можно реже, поскольку друзья, как известно, познаются в беде. Так вот, мы желаем тебе как можно меньше бед и неприятностей, чтобы у твоего ангела-хранителя почти не было работы. А еще желаем тебе радости и счастья, здоровья и успехов на пути, пусть всегда над твоей головой светит солнышко, а за спиной стоит маленький помощник!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый из пернатый. Ну а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

Хотим пожелать тебе, чтобы старость не подкралась к тебе внезапно, и чтобы ты оставалась вечно молодой. Пусть твоя мудрость и ум будут неиссякаемы и всегда выручают тебя в трудную минуту. Пусть твоему сердцу будут знакомы только бесконечное счастье и любовь. С Днем Ангела тебя!

***

Сегодня твой день ангела — внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять по тем жизненным переменам, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

***

твои дорогие именины,
Не смогла испечь я каравай,
Но подготовила слова и не простые,
От души они ты так и знай.

Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть Ангел крылышком своим

Бережёт, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днём Ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!

***

Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.

Но ни что ведь точно не сравнится,
С оберегом, что послан нам с небес,
Пусть он поможет всем желаньям сбыться,
И пусть дарует он Вам множество чудес!

Фото: pinterest.com

Сегодня в церковь на Маковея приносят святить мак и мед нового урожая. И, обязательно, воду. Мед не следует забирать домой. После освящения, его надо отдать нуждающимся, или оставить, как милостыню, в церкви. Также, святили разные цветы, особенно василька и бархатцы, и оберег из трав, который назывался Маковейчик. Оберег делают из головок мака, бархатцев и георгины, гвоздик и васильков, полыни и других целебных трав. Маковейчики также несут святить в церковь.

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