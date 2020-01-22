12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат

В Киеве военкомат ошибочно направил повестку мальчику, которому сейчас 12 лет. Повестку получила его мать Ирина Костюченко, которая впоследствии описала ситуацию в соцсети.

Фото: Скрин со страницы facebook.com/irina.kostyuchenko.3

Сообщение киевлянки в соцсети Facebook приводит сайт "Сегодня".

Повестку семье Костюченко принесли утром 21 января. Сначала Ирина подумала, что она адресована ее старшему 20-летнему сыну, который не подлежит призыву.

Однако, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника. При этом год рождения вместо 2008 года указан как 2003-й. Да еще и и фамилия было написана с ошибкой.

Но впоследствии Ирина удалила сообщение со своей страницы. Зато написала, что журналисты исказили ее историю и она не хочет становиться героиней истории - "мамой-истеричкой".

По словам женщины, она разобралась с военкоматом - оказалось, там просто произошел сбой в системе.

"С повесткой малому разобрались. Конструктивно, спокойно, нашли, где был "глюк". Пост удалила. Несколько человек спросили почему - классный пост, интересная ситуация. Мол, когда история о картошке, цена на которую подскочила в три раза от ценника к весам, разошлась волнами - ты не удаляла пост. Хотя и переломила ситуацию. Да. О картофеле не удаляла, а тут удалила. и ответ, почему так, у меня прост. Я дочь офицера, а не дочь торговца ", - написала Костюченко.

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По ее словам, она в свое время много сотрудничала с теми, кто переводил украинские госучреждения с бумажек на современные технологии и имела дело с разработкой проекта e-правительства предыдущего Кабмина.

"И да, если уж совсем откровенно. Возможно, отчасти благодаря работе Голосеевского военкомата, там, в" секторе "М", где похоронен тот офицер, чьей дочерью я была и остаюсь, до сих пор не прошелся сапог сраного бурята. Я это тоже допускаю", - добавила напоследок женщина.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении очередных призывов в армию 2020 года. Юношей будут призывать с 18 до 27 лет, а не с 20, как было раньше. А министр обороны Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока службы в армии для срочников.