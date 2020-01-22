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среда, 22 января 2020 07:49

Министр обороны анонсировал изменения в армии

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Министр обороны анонсировал изменения в армии
Министр обороны считает, что срочная служба не слишком влияет на способность Вооруженных сил Украины.Фото: media.slovoidilo.ua

За сокращение срока службы в армии для срочников выступает министр обороны Андрей Загороднюк.

Также их следует привлекать к тому, чтобы служили по контракту, об этом он рассказал в интервью "Інтерфаксу-Україна".

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, пока мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает ", - сказал министр обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр

По его словам, срочная служба не слишком влияет на способность Вооруженных сил Украины.

"У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не играет особенно большого влияния на способности (ВСУ), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции объединенных сил", - пояснил Загороднюк.

Министр уверен в том, что если уменьшить срок службы в украинской армии и качественно готовить солдат, то гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки, - процент останется, будет намного больше. Но это будет совсем другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую ", - сказал министр.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении очередных призывов в армию в 2020 году. Юношей будут призывать с 18 до 27 лет, а не с 20, как было раньше. Призывы в этом году запланированы на апрель–июнь и октябрь–декабрь.Этим указом президент также уволил в запас военнослужащих срочной службы.

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