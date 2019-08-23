11 иностранцев получили украинское гражданство

Зеленский предоставил украинское гражданство 11 иностранцам. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 11 иностранцам.

Они участвовали в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщается на сайте президента Украины.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины в соответствии с этим указом, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.

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Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 года.

Украина сегодня, 23 августа, празднует День государственного флага. С утра украинские звезды поздравляют подписчиков с праздником, публикуют снимки с сине-желтым флагом и пишут напутственные слова.