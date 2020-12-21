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понедельник, 21 декабря 2020 13:30

-10°С и дождь: погода удивит украинцев контрастами

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-10°С и дождь: погода удивит украинцев контрастами
Погода 22 декабря будут контрастной. Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 декабря, погода в Украине будет контрастной. В восточных регионах ударит мороз, а в западных - дождь.

"Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там вероятно до 10 градусов мороза. А вот западная часть окажется под влиянием атлантических процессов и уже вечером там появятся осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром. Осадки, преимущественно снег, иногда мокрый, также пройдут на Луганщине, Донеччине и в Запорожье. Большая часть территории Украины завтра без существенных осадков", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться -2...+2°С. В восточных областях ожидается днем ​​-2...5°С, ночью до -10°С, а на Западе Украины будет теплее, максимально до +2...6°С.

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В Киеве 22 декабря ночью будет до -4°С, днем - ​​до -2°С. Без существенных осадков.

С середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой, в Украине потеплеет и существенно увеличится осадков.

Погода на Новый год будет теплее, чем прогнозировалось. Праздники в некоторых регионах Украины пройдут с температурой выше +10°С. Потепление начнется 29 декабря и продлится до первых чисел января.

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Дата
21
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