1 тыс. грн за вакцинацию: один из банков будет выплачивать деньги во время праздников

В monobank заявили о продолжении выплат вакцинированным по программе "єПідтримка" на праздники. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Восстановить выплаты вакцинальной 1 тыс. грн по программе "єПідтримка" государственные банки планируют после праздников. Однако monobank намерен продолжать начислять средства украинцам сразу после заявки в "Дії".

Об этом сообщил соучредитель интернет-банкинга monobank Олег Гороховский в Telegram.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29 декабря, то есть сегодня", - написал он.

Отметил, что всего выплаты через monobank уже получили около 1,8 млн украинцев. Из них потратили почти 400 млн грн.

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Чтобы получить 1 тыс. грн за вакцинацию до конца 2021 года, нужно с 19 по 29 декабря подать заявку через "Дію" в смартфоне. То есть сегодня - последний день.

Однако это только первый этап выплат. Начисление денег за полный курс вакцинации от коронавируса по программе "єПідтримка" будет продолжаться весь следующий год.

1 тыс. грн может получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег - по ссылке.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным двумя дозами. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.