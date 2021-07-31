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воскресенье, 01 августа 2021 03:03

1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
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Фото: lux.fm

1 августа день ангела отмечают Роман, Евгений, Дмитрий и Степан. Поздравьте родных и знакомых с именинами.

Gazeta.ua предлагает узнать, что означают эти имена.

Имя Роман толкуется по-разному. Чаще всего звучит такой перевод: "иностранец". Слово "роман", которое впоследствии стало именем, придумали древние римляне. Для них это имя родное, потому что значение имени Роман определяется как "римлянин", "римский человек". Кроме этого, Рим на итальянском звучит "Рома", а потому каждый человек, которого так назвали, может спокойно считать себя иностранцем.

Имя Евгений имеет греческие корни. На современную украинскую это имя переводится как "благородный". Имя Евгений может звучать и в женском варианте - Евгения. Эти имена использовались в дворянской среде в XIX веке. Но в связи с тогдашней модой на все французское, большинство дворян говорили не Евгений, а Эжен. Отсюда и пошел сокращенный вариант - Женя.

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Имя Дмитрий растолковывается как "служащий богини Деметры" или тот, что "зависит от матери". Деметра - это богиня плодородия и землеробства. Имья Дмитрий происходит с Древней Греции.

Имя Степан происходит от греческой культуры. В мире греков "Стефанос" - "принц", "правитель", "блестящий". В других языках можно услышать такие версии как Стивен, Стефа, Стефан, Тапани, Стип.

Поздравления для именинников

Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней,
радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

Сегодня, 1 августа, в церкви отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Он часто помогал людям советом и утешением. Его современники говорили, что не всегда доброе слово помогало им. Более исцеляли любовь и радость, которые исходили от Серафима.

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