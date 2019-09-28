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​На Западе успех Зеленского связывают с дистанцированием от Коломойского - СМИ

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​На Западе успех Зеленского связывают с дистанцированием от Коломойского - СМИ
Фото: "Ракурс"

Успех президентства Владимира Зеленского прямо зависит от того, сможет ли он дистанцироваться от крупного бизнеса и, прежде всего, от Игоря Коломойского.

Об этом пишет Валерий Литонинский на сайте "Корреспондент".

Данный вопрос, по словам автора, был поднят в редакционной статье Financial Times. Однако вероятность такого "развода", по мнению автора небольшая.

"Особенно учитывая роль Игоря Валерьевича в попадании Зеленского на Банковую и влияние бизнесмена на новую конфигурацию власти. Коломойский контролирует часть фракции Слуги народа в парламенте и депутатской группы За будущее, его друг возглавляет Министерство внутренних дел. Так что если бракоразводный процесс и начнут, то будет он очень болезненным", – пишет Литонинский.

Он таже отмечает, что в отличии от других олигархов, к примеру Рината Ахметова, на чьи бизнес-интересы начато наступление, Коломойский не скрывает роста своего влияния на государственную компанию Центрэнерго и расчитывает на получение сатисфакции за национализацию ПриватБанка. Также наступление ведется на оппонентов Коломойского из прошлой власти в финансовой и энергетической сферах.

"Не спешит возвращаться в Украину экс-чиновник, перешедший дорогу Коломойскому - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Принятая при нем формула Роттердам + подняла тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Коломойского, за нее же против самого Вовка сейчас в Украине открыто уголовное производство", – говорится в статье.

Ранее старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд выразил жесткую позицию в отношении Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах форума YES. А позже в интервью СМИ предложил президенту убрать олигарха из своего круга общения.

Глава отдела стратегии развивающихся рынков банка Standard Bank Тимоти Эш также заявил, что Коломойский становится тем человеком, который будет препятствовать работе в Украине западных и американских инвесторов.

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала назвал влияние бизнесмена Коломойского на президента и парламент большим риском для Украины. Он напомнил, что у олигарха "репутация рейдера № 1".

Также ранее, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, предложил президенту поступить с Коломойским по сингапурскому сценарию, предполагающему начинать борьбу с коррупцией и монополиями со своих друзей.

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