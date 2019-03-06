" Час Земли": в тысячах городов отключат освещение

30 марта на один час отключат лишнее освещение зданий и памятников. Фото из открытых источников.

30 марта Украина вместе со всем миром будет участвовать в ежегодной экологической акции под названием Час Земли.

В тысячах городов и населенных пунктов планеты на один час отключат лишнее освещение зданий и памятников, передает в Facebook Типичный Киев.

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Как сообщается, в Украине акция начнется в 20:30. К ней официально присоединились Киев (Подольская РГА), Днепр, Херсон, Винница, Мариуполь и другие населенные пункты.

Впервые Час Земли провели в австралийском Сиднее в 2007 году. Тогда 2,2 миллиона домов и организаций выключили свет на один час. Уже через год событие стало международной экологической инициативой, к которой присоединились более 100 миллионов людей в 35 странах мира.