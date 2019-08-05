﻿"Без языка, выторговывая экономические уступки от РФ" - рассказали, возможен ли у нас белорусский сценарий

Максим Стриха: в 1960-е большинство школьников УССР еще учились на украинском языке, в российских школах его изучали как предмет. В Минске тогда не было ни одной белорусской школы. Фото: Тарас Подолян

Мы еще не проиграли войну за независимость и идентичность. Но вопрос в том, какими они будут?

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Лукашенковская Беларусь критически отличается от того, о чем мечтала белорусская интеллигенция в начале 1990-х. Это идентичность без белорусского языка и независимость, основанная на выторговывании экономических уступок в России в обмен на очередные интеграционные заявления". - объясняет эксперт.

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По его убеждению, в Украине такой сценарий невозможен.

"Наша историческая судьба была разная - даже в СССР. В 1960-е большинство школьников УССР еще учились на украинском языке, в российских школах его изучали как предмет. Люди поддерживали и помнили свои исторические мифы. Например, о временах казачества. В Минске тогда не было ни одной белорусской школы. Белорусский язык как предмет учили около 10 процентов учащихся. Белорусская история для них начиналась с провозглашения БССР в 1919 году; Великое княжество Литовское было уже частью чужой истории", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.