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суббота, 10 августа 2019 20:23

﻿"Без языка, выторговывая экономические уступки от РФ" - рассказали, возможен ли у нас белорусский сценарий

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﻿&quot;Без языка, выторговывая экономические уступки от РФ&quot; - рассказали, возможен ли у нас белорусский сценарий
Максим Стриха: в 1960-е большинство школьников УССР еще учились на украинском языке, в российских школах его изучали как предмет. В Минске тогда не было ни одной белорусской школы. Фото: Тарас Подолян

Мы еще не проиграли войну за независимость и идентичность. Но вопрос в том, какими они будут?

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Лукашенковская Беларусь критически отличается от того, о чем мечтала белорусская интеллигенция в начале 1990-х. Это идентичность без белорусского языка и независимость, основанная на выторговывании экономических уступок в России в обмен на очередные интеграционные заявления". - объясняет эксперт.

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По его убеждению, в Украине такой сценарий невозможен.

"Наша историческая судьба была разная - даже в СССР. В 1960-е большинство школьников УССР еще учились на украинском языке, в российских школах его изучали как предмет. Люди поддерживали и помнили свои исторические мифы. Например, о временах казачества. В Минске тогда не было ни одной белорусской школы. Белорусский язык как предмет учили около 10 процентов учащихся. Белорусская история для них начиналась с провозглашения БССР в 1919 году; Великое княжество Литовское было уже частью чужой истории", - добавляет Максим Стриха.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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