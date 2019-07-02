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вторник, 02 июля 2019 07:18

+38 и грозы со шквалами: синоптики шокировали прогнозом погоды

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+38 и грозы со шквалами: синоптики шокировали прогнозом погоды
2 июля погода в Украине будет жаркой, местами ожидается до +38 градусов. При этом объявлено штормовое предупреждение. Фото - РБК-Украина

Во вторник, 2 июля, погода в Украине будет жаркой, местами ожидается до +38 градусов.

При этом объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей прогнозируют дожди, грозы и шквалы ветра до 15-20 м/с. В западных, северных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 25-30 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В западных областях дневная температура составит +26 +28 градусов, на севере и в центре днем ​​ожидается +27 +29 градусов. На востоке Украины дневная температура достигнет +29+31 градусов. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях будет солнечно, днем ​​воздух местами прогреется до +34 +35 градусов.

В Киеве днем ​​2 июля шквалы 15-20 м/с. Синоптики предупреждают о І уровне опасности.

В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.

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Дата
02
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