+33°С и дожди с грозами: как еще погода будет испытывать украинцев

27 июля максимальная температура воздуха в Украине составит +28...33°С.

Аномальных +37...39°С пока не видно, однако +30...33°С еще попекут людей, траву и деревья, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Прикрывайте голову от прямого солнца, выбирайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей и открытую, удобную обувь. Не увлекайтесь кондиционерами, не забывайте брать с собой веера. Приоритет ближайших июльских дней - водичка. Вода небесная завтра будет литься на западные области страны", - говорится в сообщении.

Кратковременные дожди и грозы охватят завтра весь запад, коснутся Винницкой и Житомирской областей. Остальная территория будет принадлежать сухой погоде.

В Киеве во вторник предполагается около +30°С. Дожди маловероятны.

Автор: facebook.com/tala.didenko В Украину возвращается жара

В течение недели самыми жаркими обещают быть юг, восток, а также Днепр с районами. Более свежий воздух будет в западных областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара возвращается: какой погодой начнется неделя

С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины. С сегодняшнего дня подобная ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.