+25 в воскресенье и постепенное похолодание: синоптики обновили прогноз

Погода порадует украинцев в воскресенье, 26 сентября. Постепенное похолодание начнется на следующей неделе. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается достаточно теплая погода.

При этом в большинстве областей будет ветрено, а в северных, восточных и большинстве центральных - небольшие дожди. Постепенное снижение температуры ожидается в течение следующей недели, сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем ​​на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем ​​на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 8-13° тепла, днем ​​14-19°, на Закарпатье, Прикарпатье и южной части 20-23°, в Одесской области до 25°.

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В Киеве в ночь на воскресенье небольшой дождь, днем ​​без осадков, температура ночью 11-13° тепла, днем ​​15-17°.

В понедельник в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°, на Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем ​​12-17°, на Закарпатье до 20° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем ​​13-15° тепла.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. Во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.