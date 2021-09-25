+25 в воскресенье и постепенное похолодание: синоптики обновили прогноз

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается достаточно теплая погода.
При этом в большинстве областей будет ветрено, а в северных, восточных и большинстве центральных - небольшие дожди. Постепенное снижение температуры ожидается в течение следующей недели, сообщает Укргидрометцентр.
"Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 8-13° тепла, днем 14-19°, на Закарпатье, Прикарпатье и южной части 20-23°, в Одесской области до 25°.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине могут исчезнуть зимы - синоптик
В Киеве в ночь на воскресенье небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 11-13° тепла, днем 15-17°.
В понедельник в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем 12-17°, на Закарпатье до 20° тепла.
В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15° тепла.
Октябрь этого года будет холодным.
Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней.
Во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.
Комментарии