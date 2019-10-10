+23, порывы ветра и местами дождь: какие регионы порадует осеннее тепло

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 765
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1836
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2124
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1224
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3078
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1845
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4527
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6354
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3852
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
8
5
14
18
8
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Видео
Все видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2124
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6444
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1296
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1026
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 08:24

+23, порывы ветра и местами дождь: какие регионы порадует осеннее тепло

  Комментировать
+23, порывы ветра и местами дождь: какие регионы порадует осеннее тепло
10 октября в Украине сохранится теплая, но ветреная погода. Местами дождь. Фото - Закарпатский корреспондент

В Украину сегодня, 10 октября, продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы. Оно постепенно охватит всю территорию страны, но будет сопровождаться сильным ветром.

В западных и северных областях местами возможен небольшой дождь. На остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зимы не будет, леса исчезнут: ученые ошеломили прогнозом относительно Украины

Температура воздуха в среднем прогреется до 14-19 градусов. В Одесской и Николаевской областях до 23°. На высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.

В Киеве 10 октября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​отдельные порывы 15-20 м/с. Ожидается 16-18° тепла.

Начало октября в Украине будет теплым и солнечным. Дожди ожидают в середине месяца. Температура воздуха будет постоянно колебаться. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременны. На остальной территории - сухо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «+23, порывы ветра и местами дождь: какие регионы порадует осеннее тепло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 72324
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 50167
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 44993
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 36010
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 26443
Общество
ЕС инвестировал в Украину больше всего, чем в другую страну мира - Могерини
ЕС инвестировал в Украину больше всего, чем в другую страну мира - Могерини Просмотров: 9
12-летняя роженица отказалась от сына
12-летняя роженица отказалась от сына Просмотров: 252
Астролог рассказала, чем удивит 10 октября
Астролог рассказала, чем удивит 10 октября
 Просмотров: 1053
В России на 12 лет посадили пенсионера за "шпионаж" в пользу Украины
В России на 12 лет посадили пенсионера за "шпионаж" в пользу Украины Просмотров: 207
В Минздраве призывают отказаться от устаревших справок
В Минздраве призывают отказаться от устаревших справок Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2
Еще один нардеп под подозрением внес миллионный залог
Голосов: 46018
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua