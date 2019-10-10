+23, порывы ветра и местами дождь: какие регионы порадует осеннее тепло

10 октября в Украине сохранится теплая, но ветреная погода. Местами дождь. Фото - Закарпатский корреспондент

В Украину сегодня, 10 октября, продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы. Оно постепенно охватит всю территорию страны, но будет сопровождаться сильным ветром.

В западных и северных областях местами возможен небольшой дождь. На остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

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Температура воздуха в среднем прогреется до 14-19 градусов. В Одесской и Николаевской областях до 23°. На высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.

В Киеве 10 октября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​отдельные порывы 15-20 м/с. Ожидается 16-18° тепла.

Начало октября в Украине будет теплым и солнечным. Дожди ожидают в середине месяца. Температура воздуха будет постоянно колебаться. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременны. На остальной территории - сухо.