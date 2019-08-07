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среда, 07 августа 2019 12:28

"Таланту стриптиз не нужен" - Оля Полякова решила "наказать" пенсионерку, которая испортила афишу концерта

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&quot;Таланту стриптиз не нужен&quot; - Оля Полякова решила &quot;наказать&quot; пенсионерку, которая испортила афишу концерта
Оля Полякова ответила бабушке, которая испортила её афишу. Фото: @polyakovamusic

Пенсионерка из Черновцов Анна Михайловна Куниш на днях испортила афишу украинской певицы Оли Поляковой. Бабушка зарисовала 2 буквы в названии тура "Королева ночи", получилось "Корова ночи".

Организаторы концерта в Черновцах подали заявление на пенсионерку в полицию, но за Куниш вступилась Полякова.

Артистка похвалила бабушку за чувство юмора и пригласила ее на свой концерт. Полякова обратилась к организаторам и сообщила, что готова возместить ущерб, который нанесла пенсионерка.

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Бабушка не спешит принимать предложение певицы. Женщина считает творчество Ольги вульгарным и готова бороться с этим.

"Эту певицу я называю - Ольга Пошлякова. Я была, есть и буду противницей вульгарно-срамных объявлений. Будьте добры, помогите почистить Черновцы от них. Она унижает человеческое - как женское, так и мужское - достоинство, и глумится над религиозными чувствами православных", - жаловалась пенсионерка в интервью изданию "Молодой буковинец".

Анна Михайловна отказалась идти на концерт Поляковой.

"Ни в коем случае. Никогда в жизни на такое порно не пойду. Я на это не ведусь, хоть оно и даровое. Пусть она изменит свой хотя бы рекламный образ. Таланту стриптиз не нужен", - подытожила бабушка.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Недавно певица Оля Полякова ошеломила сеть снимками стройной фигуры в купальнике.

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