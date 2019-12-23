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понедельник, 23 декабря 2019 09:58

Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия

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Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Топ-100 хитов последнего десятилетия. Фото: rollingstone.com.

Эксперты и музыкальные критики легендарного журнала Rolling Stone назвали лучшие музыкальные релизы десятилетия.

В общем журнал Rolling Stone назвал 100 лучших альбомов десятилетия. Также журнал назвал также топ 100 лучших песен десятилетия. Оба рейтинга могут удивить. Предложили и вспомнить, что мы слушали и на чьи концерты ходили с 2010 по 2019.

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Первая десятка лучших хитов десятилетия.

10. Hotline Bling - Drak

9. I Like It — Cardi B feat. Bad Bunny and J Balvin

8. Follow Your Arrow — Kacey Musgraves

7. Thank U, Next — Ariana Grande

6. Runaway — Kanye West

5. All Too Well — Taylor Swift

4. Formation — Beyonce

3. Rolling in the Deep — Adele

2. Alright — Kendrick Lamar

1. Dancing on My Own — Robyn

Издание Rolling Stone внесло украинский фильм "Племя" в 50 лучших лент десятилетия. Фильм Мирослава Слабошпицкого занял 48 позицию, обойдя "Черную Пантеру" и "Однажды в Голливуде".

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