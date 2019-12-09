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понедельник, 09 декабря 2019 13:41

ONUKA представила этнический клип

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ONUKA представила этнический клип
ONUKA представила етноклип. Фото: 112.ua

9 декабря группа "ONUKA" презентовал клип на песню "Zenit" со второго студийного альбома "MOZAИKA". Об этом говорится на сайте 24tv.ua.

Музыкантам воссоздали поликультурнисть благодаря потрясающим костюмам вымышленных персонажей. Режиссером этноклипу стал саундпродюсер коллектива и муж солистки Евгений Филатов. Фэнтезийный клип на песню ZENIT выполнен вроде старых украинских веснянок.

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"Я надеюсь, благодаря ZENIT люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть", - прокроментуала Ната Жижченко.

В клипе ONUKA использованы роскошные праздничные этнические наряды и массивные головные уборы на разных живописных локациях Украины. Интересным элементом видео стали мальчики, в кадре появились с одинаковыми прическами и в одинаковых нарядах.

"Zenit" несет важный месседж - не только восхищаться пространствами природы, но и экономно относиться к ее ресурсам. Костюмы, над которыми работала стилист Леся Патока, создали из 15 мешков одежды, который удалось найти на столичных секонд-хенде.

Украинская dark-folk группа "Поророка" презентовала клип на тему Расстрелянного возрождения.

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Дата
09
декабря

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