Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1656
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1116
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11115
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1017
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5778
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
6
8
9
3
4
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и &quot;желтыми жилетами&quot;
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете &quot;Танцев со звездами&quot;
Живая змея и голые ягодицы: Maruv эпатировала на паркете "Танцев со звездами"
Страстные поцелуи и развратный танец Дорофеевой: &quot;Время и Стекло&quot; выпустили клип на трек &quot;Лох&quot;
Страстные поцелуи и развратный танец Дорофеевой: "Время и Стекло" выпустили клип на трек "Лох"
Видео
Все видео
Показали испытания нового украинского дизель-поезда
Показали испытания нового украинского дизель-поезда
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 585
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 16:41

Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time

  Комментировать
Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time
В список вошли фильмы, которые заставили ее думать о них в течение долгого времени после просмотра Фото: Telekritika

Издание Time собрало лучшие фильмы десятилетия. Как отметила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек, которая составила рейтинг, в него вошли фильмы, которые заставили ее думать о них в течение долгого времени после просмотра. Это не всегда громкие премьеры и разрекламированные картины.

Лучшего фильма 2019 году в списке пока нет, пишет ZN.

"Где-то" (2010). Фильм Софии Копполы, который был снят по ее собственному сценарию. Он рассказывает о голливудском актере Джонни Марко, который живет в гостинице и ведет разгульный образ жизни. Иногда к нему приходит его 11-летняя дочь Клео. Марко понимает, что должен проводить с ней больше времени.

"Пещера забытых снов" (2011). Документальный фильм Вернера Херцога. Он рассказывает о пещере Шове, в которой была обнаружена древнейшая в мире наскальная живопись.

"Меланхолия" (2011). Драматическая картина Ларса фон Триера. Пролог фильма рассказывает о гибели Земли в результате столкновения с планетой Меланхолия. А дальнейшее повествование идет о днях, предшествующих катастрофе, и рассказывает о двух сестрах.

"Перед полночью" (2013). Фильм, который стал продолжением картин "Перед рассветом" и "Перед заходом солнца" Ричарда Линклейтера. "Перед рассветом" показывал, что бывает, если двое незнакомцев проводят одну ночь вместе, не зная, встретятся ли они снова. "Перед полночью" рассказывает, что может произойти, если они не только встретятся, но и вступают в отношения, у них появляются дети и в определенный момент они понимают, что говорят о взрослых проблемах, которые эти события влекут за собой.

"Феникс" (2014). Фильм-адаптация романа Юбера Монтейе "Восстание из пепла". Его действие происходит после Второй мировой войны. Бывшая певица Нелли выжила в Освенциме, но получила серьезные травмы, которые исказили ее лицо. Сделав пластическую операцию, она возвращается в Берлин, чтобы найти своего мужа. Тот ее не узнает, но предлагает сыграть роль его покойной, как он считает, жены, чтобы получить ее наследство.

"Джон Уик" (2014). Фильм, который положил начало трилогии с Киану Ривзом в главной роли. В прошлом Джон Уик был наемным убийцей, но начал вести размеренную жизнь. Его жена перед смертью подарила ему щенка. Однажды в его дом вламываются грабители, похищают машину и убивают собаку. И он начинает мстить.

"Сельма" (2014). Действие фильма разворачивается в 1960-х годах и рассказывает о движении за гражданские права темнокожих, особенно за право голосовать на выборах.

"Лунный свет" (2016). Рассказ о жизни афроамериканца Шайрона из Майами, который охватывает три периода его жизни: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается с множеством проблем, проходит через осознание своей гомосексуальности и ищет свое место в мире.

"Затерянный город Z" (2017). Фильм рассказывает историю британского исследователя Перси Фосетта (Ханнэм), который путешествует по Амазонии в начале XX века и обнаруживает доказательства существования ранее неизвестного, развитой цивилизации, когда населяла этот регион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Углекопы" и "Девичий задор" - какое кино смотрели в начале ХХ века

"Рома" (2018). Фильм Альфонсо Куарона. В основе сюжета - история жизни семьи среднего класса из Мехико, живущих в колонии Рома в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает 4 детей, опираясь на помощь 2 служанок родом. Судьбу героев переламывают студенческие волнения во время католического праздника 10 июня 1971, когда демонстрантов расстреляли солдаты.

Издание Playboy создало список мини-сериалов с самым большим рейтингом. Этот топ последнего десятилетия составлен на основе рейтинга IMDb лучших мини-сериалов по оценке зрителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22725
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 15796
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 15399
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 14094
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 12420
Видео
Показали испытания нового украинского дизель-поезда
Показали испытания нового украинского дизель-поезда
 Просмотров: 1359
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев
6
 Просмотров: 324
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
8
 Просмотров: 180
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров
9
 Просмотров: 684
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
 Просмотров: 8811
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 1044
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua