Обнародовали лучшие фильмы десятилятия по версии Time

В список вошли фильмы, которые заставили ее думать о них в течение долгого времени после просмотра Фото: Telekritika

Издание Time собрало лучшие фильмы десятилетия. Как отметила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек, которая составила рейтинг, в него вошли фильмы, которые заставили ее думать о них в течение долгого времени после просмотра. Это не всегда громкие премьеры и разрекламированные картины.

Лучшего фильма 2019 году в списке пока нет, пишет ZN.

"Где-то" (2010). Фильм Софии Копполы, который был снят по ее собственному сценарию. Он рассказывает о голливудском актере Джонни Марко, который живет в гостинице и ведет разгульный образ жизни. Иногда к нему приходит его 11-летняя дочь Клео. Марко понимает, что должен проводить с ней больше времени.

"Пещера забытых снов" (2011). Документальный фильм Вернера Херцога. Он рассказывает о пещере Шове, в которой была обнаружена древнейшая в мире наскальная живопись.

"Меланхолия" (2011). Драматическая картина Ларса фон Триера. Пролог фильма рассказывает о гибели Земли в результате столкновения с планетой Меланхолия. А дальнейшее повествование идет о днях, предшествующих катастрофе, и рассказывает о двух сестрах.

"Перед полночью" (2013). Фильм, который стал продолжением картин "Перед рассветом" и "Перед заходом солнца" Ричарда Линклейтера. "Перед рассветом" показывал, что бывает, если двое незнакомцев проводят одну ночь вместе, не зная, встретятся ли они снова. "Перед полночью" рассказывает, что может произойти, если они не только встретятся, но и вступают в отношения, у них появляются дети и в определенный момент они понимают, что говорят о взрослых проблемах, которые эти события влекут за собой.

"Феникс" (2014). Фильм-адаптация романа Юбера Монтейе "Восстание из пепла". Его действие происходит после Второй мировой войны. Бывшая певица Нелли выжила в Освенциме, но получила серьезные травмы, которые исказили ее лицо. Сделав пластическую операцию, она возвращается в Берлин, чтобы найти своего мужа. Тот ее не узнает, но предлагает сыграть роль его покойной, как он считает, жены, чтобы получить ее наследство.

"Джон Уик" (2014). Фильм, который положил начало трилогии с Киану Ривзом в главной роли. В прошлом Джон Уик был наемным убийцей, но начал вести размеренную жизнь. Его жена перед смертью подарила ему щенка. Однажды в его дом вламываются грабители, похищают машину и убивают собаку. И он начинает мстить.

"Сельма" (2014). Действие фильма разворачивается в 1960-х годах и рассказывает о движении за гражданские права темнокожих, особенно за право голосовать на выборах.

"Лунный свет" (2016). Рассказ о жизни афроамериканца Шайрона из Майами, который охватывает три периода его жизни: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается с множеством проблем, проходит через осознание своей гомосексуальности и ищет свое место в мире.

"Затерянный город Z" (2017). Фильм рассказывает историю британского исследователя Перси Фосетта (Ханнэм), который путешествует по Амазонии в начале XX века и обнаруживает доказательства существования ранее неизвестного, развитой цивилизации, когда населяла этот регион.

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"Рома" (2018). Фильм Альфонсо Куарона. В основе сюжета - история жизни семьи среднего класса из Мехико, живущих в колонии Рома в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает 4 детей, опираясь на помощь 2 служанок родом. Судьбу героев переламывают студенческие волнения во время католического праздника 10 июня 1971, когда демонстрантов расстреляли солдаты.

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