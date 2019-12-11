НВО показал трейлер к новому сериалу

Вышел "Новый Папа". фото:korrespondent.net

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала Паоло Соррентино "Новый Папа".

Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович, сообщили в Громадське.

Новый сериал не будет 2 сезона "Молодого Папы", который вышел в 2016 году и показал историю вымышленного 47-летнего кардинала завтрак Белардо.

Действие "нового Папы" состоится в той же "вселенной современных Пап". Однако теперь Ленни находится в коме, поэтому Ватикан ищет нового Папу.

Премьера запланирована на январь 2020 года.

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