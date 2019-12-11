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среда, 11 декабря 2019 15:25

НВО показал трейлер к новому сериалу

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НВО показал трейлер к новому сериалу
Вышел "Новый Папа". фото:korrespondent.net

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала Паоло Соррентино "Новый Папа".

Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович, сообщили в Громадське.

Новый сериал не будет 2 сезона "Молодого Папы", который вышел в 2016 году и показал историю вымышленного 47-летнего кардинала завтрак Белардо.

Действие "нового Папы" состоится в той же "вселенной современных Пап". Однако теперь Ленни находится в коме, поэтому Ватикан ищет нового Папу.

Премьера запланирована на январь 2020 года.

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После того, как основной состав группы Open Kids по результатам масштабного кастинга и реалити-проекта "Хочу в Open Kids" обрел новую пятую участницу, девчонки подготовили трек "Эксбойфренд". Видеоработа выйдет 7 декабря на YouTube-канале группы.

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