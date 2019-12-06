Open Kids в новом составе презентуют клип на песню "Эксбойфренд"

После того, как основной состав группы Open Kids по результатам масштабного кастинга и реалити-проекта "Хочу в Open Kids" обрел новую пятую участницу, девчонки подготовили трек "Эксбойфренд". Видеоработа выйдет 7 декабря на YouTube-канале группы.
Режиссером видеоработы выступил продюсер группы Юрий Петров.
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"Мало того, что песня в этот раз существенно отличается по стилистике и манере подачи от привычного исполнения группой Open Kids, в самом же клипе каждая из участниц проявит себя в необычном образе, но при этом свойственной своей внутренней ипостаси. Каждая участница предстала в различных образах и сферах жизни, в которых проявляется каждая девчонка ежедневно", - прокомментировал продюсер.
Группа Open Kids приглашает на фан-встречу и презентацию клипа "Эксбойфренд", которая состоится в Киеве в ТРЦ River Mall 12 декабря в 17:00. Вход свободный.
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УЖЕ ЗАВТРА! 7 ДЕКАБРЯ! ⠀ Премьера нашего нового клипа! В этой работе новое все: новый состав группы, новое звучание, новый стиль, новый саунд 😎 ⠀ Этот трек будет звучать со всех колонок и во всех наушниках! ⠀ ⠀ Мы решили вас удивить и уверены, что вам зайдет! ⠀ ⠀ Трек уже доступен для скачивания на всех платформах. Слушайте сегодня, прокачивайтесь, а завтра - смотрим клип! ⠀ ⠀ Ссылка на трек - в сторис 💞 ⠀ И кстати, трек мы посвятили всем бывшим 😉 ⠀ Фановый партнер @fantaukraine
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