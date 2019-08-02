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пятница, 02 августа 2019 14:02

Латексное белье и эротичные танцы: Maruv сняла клип на русскоязычную песню
4

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Maruv с командой выбирают экстравагантные образы
Фото: @maruvofficial
Maruv с командой выбирают экстравагантные образы
Maruv с командой выбирают экстравагантные образы
Maruv с командой выбирают экстравагантные образы

Эпатажная певица Maruv выпустила новый клип на песню на русском языке "Между нами".

Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнительницы.

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В кадре Maruv с подтанцовкой предстала в образе сексуальных гейш. На девушках были латексные костюмы, кожаное белье, стрипы на высоких каблуках и яркий макияж. На голове Maruv красовался ирокез. Девушки эротично танцевали и "играли" с фруктами.

За 1 час после публикации видео набрало более 40 тыс. просмотров и почти 5 тыс. лайков.

Фанаты творчества исполнительницы засыпали ролик комментариями.

"Думал, что будет хуже", "необычно слышать песни на русском языке", "очень сексуально, спасибо за творчество", "давно не видела таких ярких образов", "когда Марув поет на английском это кайф, а на русском - не то пальто "," клип очень хороший, а песня не понравилась ".

Недавно певица Анна Корсун, более известная как Maruv, сообщила, что после концерта в Москве у нее украли реквизит со сцены. О краже звезда рассказала через Insta-stories.

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