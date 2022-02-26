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суббота, 26 февраля 2022 16:54

Кличко на английском обратился к иностранным гражданам

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Кличко на английском обратился к иностранным гражданам
Кличко призвал всех действовать немедленно. Фото: скрин с видео

Мэр Киева Владимир Кличко в видеоформате обратился на английский язык жителям других стран.

"Остановите войну, которую начала Россия", — сказал в ролике Кличко, разместившем в своем Telegram-канале.

"Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Погибают гражданские люди. И это происходит в самом сердце Европы", - рассказал мэр города.

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Он призвал жителей других стран помочь остановить Россию.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы спеть российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть, и срочно. Завтра или через час может быть поздно", — сказал Кличко.

Сегодня, 26 февраля, в Киеве новый комендантский час. Нельзя выходить на улицы с 17.00 до 08.00 понедельника 28 февраля.

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