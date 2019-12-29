Их ждали все: назвали лучшие сериалы 2019 года

Сериальный формат даёт возможность вести расширенное повествование, показывать персонажей на разных этапах жизни, развивать истории в долгосрочной перспективе и вводить новые сюжетные линии Фото: Esquire

Сериалы стали сложным продуктом, который схватывает дух времени. С их популярностью связывают так называемый эффект Флинна – постепенное повышение показателей коэффициента интеллекта (IQ) с течением лет, как в отдельных странах, так и в целом по миру. К созданию сериалов подключились признанные кинорежиссёры: Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Дэвид Финчер и братья Коэн.

Сериальный формат даёт возможность вести расширенное повествование, показывать персонажей на разных этапах жизни, развивать истории в долгосрочной перспективе и вводить новые сюжетные линии, пишет Cameralabs.

Здесь представлены лучшие сериалы 2019 года, заслужившие высоченные рейтинги, престижные награды и зрительское признание, самые яркие новинки сезона.

"Ведьмак". Это классическая фэнтезийная сказка о войне, магии и пророчестве, с гротескными монстрами, закрученным сюжетом, интригами.

"Мандалорец". Сериал приоткроет перед зрителями вселенную Звёздных войн. Действия разворачиваются на окраине далёких галактик в период между падением Галактической Империи и созданием Первого Ордена, где и выживают главные герои - наёмник мандолорец и юный джедай Йода.

"Чем мы заняты в тени". Перенесённая на телеэкраны комедийная кинокартина Тайки Вайтити и Джеймена Клемента "Реальные упыри" понравилась зрителям. Главные герои сменили новозеландскую прописку на американскую. Это история о представителях потустороннего мира, которые помимо постоянного утоления жажды должны решить тысячи неожиданных бытовых проблем. Каждый из героев обладает "потусторонними" особенностями – к обычным вампирам добавились их энергетические собратья. Есть в компании и девушка-суккуб, которой под силу влюбить в себя любого смертного и бессмертного.

"Видеть". Это научно-фантастический эпос, охватывающий историю поколений и наполненный эффектными сценами баталий. Действие происходит в будущем. Спустя столетия после того, как из-за смертоносного вируса население планеты сократилось до менее 2 млн человек, немногие из выживших остались без зрения. У некоторых людей развились особые способности, позволяющие чувствовать намерения других. Большинство живут в маленьких деревнях и ведут образ жизни охотников или собирателей.

В созданном сценаристом Стивеном Найтом и его творческой командой антиутопическом мире зрение – это миф. Все, кто осмеливается о нём говорить, именуются еретиками, обречёнными на сжигание на кострах по распоряжению королевы. Это мир, в котором Баба Восс и его возлюбленная Магра становятся родителями зрячих близнецов, появление которых способно перевернуть всю систему убеждений общества.

"Пацаны". Тёмная сторона супергероев – область, в которую и раньше вторгались кинопроизводители, но не с такой глубиной и вдумчивостью, как в "Пацанах". Эта фантастическая история разыгрывается как мистерия, сатира, битва умов, картина, поднимающая тему опасности поклонения кумирам, которую можно рассмотреть в контексте нынешней эры одержимости социальными сетями и жаждой славы.

"Охотник за разумом". Продолжение успешного проекта от мастера детективных триллеров Дэвида Финчера. В объективе камеры пара специальных агентов ФБР в лице Холдена Форда и Билла Тенча (реальные прототипы), которые в конце 70-х занимаются криминальной психологией. Для того, чтобы научиться понимать образ мысли особо опасных преступников и поймать тех, что в данный момент совершают свои зверства, ФБРовцы опрашивают находящихся в заключении злодеев. В достоверности происходящего на экране трудно усомниться, ведь большая часть историй взята из воспоминаний автора первоисточника, работавшего психологом в ФБР.

"Жизнь после смерти". Драма с элементами комедии рассказывает зрителю историю Тони, который тяжело переживает смерть жены. Его неоднократно посещают суицидальные мысли, внутри него происходит переоценка ценностей. Единственное, что удерживает героя от самоубийства – собака, о которой некому будет заботиться. Тони принимает решение жить для себя, одним днём, не задумываясь о последствиях поступков. С этим не может смириться его семья, всеми силами пытающаяся вернуть героя в нормальную колею. И герой начинает медленное обратное превращения из саркастичного беспринципного циника в новую версию себя.

Криминальная драма "Невероятное". Это одна из лучших криминальных драм 2019 года, создатели которой в одинаковой мере сфокусировались на насильнике с его преступлениями и на системе уголовного правосудия. В центре сюжета есть тайна и ключевой вопрос, пронизывающий 8 эпизодов: что мотивирует человека потенциально стать серийным насильником? Сериал фокусируется на жертвах, на том, как с ними обращаются в системе правосудия, каково потерпевшей, когда её показания "разваливаются".

"Чернобыль" от HBO. Успех сериала ошеломляющ. Режиссёр Юхан Ренк уже зарекомендовал себя работами в таких сверхуспешных и знаковых проектах, как "Во все тяжкие", "Викинги" и "Ходячие мертвецы", снимал клипы для Мадонны и Дэвида Боуи. Актёрский состав так же на высоте из знаменитостей на главных ролях Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон. Больше всего вопросов возникало к "создателю" и сценаристу Крейгу Мазину, который прежде занимался в основном фривольными комедиями.

Причиной успеха и некоторой критики на постсоветском пространстве является то, что сериал, названный "историческим", соответствует реальной истории не в большей степени, чем, скажем, "Викинги". Упрощённый взгляд на политические и общественные процессы, происходившие в СССР, привитый западным зрителям полвека назад, делает мир "Чернобыля" знакомым и понятным основной целевой аудитории. Выкрученные до предела драматизм и зрелищность заставляют падать вертолёт, на самом деле упавший полгода спустя, мгновенно умирать водолазов, двое из троицы которых здравствуют по сей день, и т.д. На руку драматизму играет и гипертрофированный натурализм, где атмосфера страха и страдания умирающих от лучевой болезни накаляет атмосферу практически до хоррорной. А держится эта конструкция благодаря внимательному отношению к деталям воссоздаваемого советского быта, которую отмечает большинство посмотревших. Сплав из реалистичности визуальной составляющей, классического сериального нагнетания эмоций и исторического бэкграунда делают своё дело.

"Половое воспитание". Главный герой комедийно-драматического сериала Отис Милберн учится в средней школе маленького городка. В один из дней, попав в немилость к школьному хулигану, Отис консультирует того по поводу сексуальных проблем (мать мальчика к счастью оказывается сексотерапевтом). Несмотря на то, что мальчик сам является девственником, всё проходит успешно и об этом узнаёт знакомая мальчика Мэйв Вайли, которая предлагает ему продолжить раздавать консультации, но уже за деньги. Желая сблизиться с ней и решить собственную проблему, Отис соглашается на предложение.

"Новый папа". Популярный и скандальный сериал "Молодой папа" от Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли произвёл фурор. В грядущем сезоне к уже знакомым актёрам прибавятся новые звёзды, среди которых Джон Малкович. Предполагается, что новый сезон будет самостоятельным произведением, но наверняка говорить об этом нельзя – сценарий держится в строжайшей тайне. Впрочем, сохранение старой команды с Соррентино в лице автора сценария нет причин думать, что продолжение окажется хуже первой части.

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"Легион". Сериал показывает высокие оценки. Критики сравнивают происходящее на экране с произведениями Дэвида Линча. Действие фильма происходит в голове у главного героя, который видит параллельную вселенную, населённую мутантами. Самое удивительное, что происходящее возможно не является порождением больного разума Дэвида.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино с разговором с главным редактором сайта Ace Awards рассказал, какие фильмы в 2019 году его поразили больше всего. "Прошлой ночью говорил с Квентином Тарантино. Хотел узнать о его любимых картинах 2019 года. Вот они: Ирландец, Капкан, Доктор Сон", – написал журналист в Twitter.