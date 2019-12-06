Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино с разговором с главным редактором сайта Ace Awards рассказал, какие фильмы в 2019 году его поразили больше всего.

"Прошлой ночью говорил с Квентином Тарантино. Хотел узнать о его любимых картинах 2019 года. Вот они: Ирландец, Капкан, Доктор Сон", – написал журналист в Twitter.

1. Ирландец

2. Капкан

3. Доктор Сон

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В сети показали первый тизер 25-го фильма про британского шпиона Джеймса Бонда – "Не время умирать" (No time to die). По сюжету ленты, Джеймс Бонд, которого в пятый раз сыграет Дэниел Крейг, покинул активную службу и наслаждается беззаботной жизнью на Ямайке. Номер агента 007 передали новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. В новой части бондианы роль злодея сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек. В новом боевике "Джеймс Бонд: Не время умирать" снялись также Лея Сейду, Хелена Бонхем Картер, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Анонсируют выход ленты на широкий экран 8 апреля 2020 года.