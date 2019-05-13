Зацвела знаменитая Долина нарциссов (фото)

Фото: Сергей Гудак

В Карпатском биосферном заповеднике зацвела знаменитая Долина нарциссов. Она расположена в урочище Киреши недалеко от города Хуст на Закарпатье, об этом сообщает ВВС Украина.

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Это один из крупнейших в Европе центров нарцисса узколистного. Цветы распространены в Альпах, на Балканах и в Карпатах. Растут, как правило, на высоте 1100-2060 м над уровнем моря. Поэтому Долина нарциссов и уникальная, ведь расположена на значительно меньшей высоте - только 180-200 м над уровнем моря

Обычно, массовое цветение в Долине нарциссов начинается в конце апреля - начале мая, но из-за погодных условий в этом году нарциссы расцвели немного позже, чем обычно.

Похожую ситуацию наблюдали и в прошлом году.

Цвести цветы будут еще около двух недель.

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