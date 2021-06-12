Во что верили гуцулы, когда ткали покрывало

Фото: Фото предоставила Ганна Копильчук

На Гуцульщине до сих пор популярны старые покрывала - одеяло из овечьей шерсти, которим когда-то покрывались, или вешали на стену, как украшение.

В селе Яворов Косовского района Ивано-Франковской области покрывала делают 60 женщин. Это село называют столицей покрывал. Также их изготавливают на Буковине и Закарпатье.

Мастер Анна Копильчук переняла это умение от матери и бабушки. Делает покрывала с детства. Она рассказала Gazeta.ua историю этого изделия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семейный бизнес: как интерес к керамике перерос в семейное дело

"Название происходит от слова "лежать", но покрывало имело много других назначений. Было с гуцулами всегда. Выходило только из овечьей шерсти. А в Карпатах занимались преимущественно овцеводством, потому что через холмистой местной земли ее невозможно вспахать, или скосить. С тех овец жили - шерсть на одежду, мясо и молоко на еду", - говорит.

По словам мастерицы, покрывало было в каждой гуцульской хате. Если кто имел больше земли, то был богаче, и мог позволить себе повесить его на стену.

"Невеста или жених на Гуцульщине не будут без покрывала. Их до сих пор, как и прежде, стелют на порог отец с матерью, когда провожают сына или дочь к браку. Верх головы кладут калач с вышитым полотенцем. Покрывало символизирует тепло и любовь. Верят, что овца благословенное животное Богом. На образах Иисуса нет ни с одним животным, кроме ягненка. Приданое невесты обычно состояло из покрывала, коровы, овец, потому что не было чего давать".

В интернете опубликовали мультфильм "История гор". Это три анимационные эпизоды о гуцулах и Гуцульщине. Их создали аниматоры с Hutsul Art Production.