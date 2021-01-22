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пятница, 22 января 2021 16:07

Украинцы креативно посмеялись с американского сенатора
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Сенатор от американского штата Вермонт 79-летний Берни Сандерс после церемонии инаугурации президента Джо Байдена стал звездой мемов.

Мужчина откровенно скучал во время торжеств, даже казалось, что он уснул. Кроме того, шутников привлекла поза политика. Он сидел на стуле сгорбившись и закинув ногу на ногу, а руки скрестил на коленях, показав разноцветные рукавицы с узорами. Они, кстати, покорили США. Сотни людей хотят заказать себе такие же. Но их 2 года назад связала учительница Джен Эллис из старых свитеров. Больше таких нет.

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Выдумывать мемы взялись не только американцы, но и украинцы, которые перенесли Сандерса в отечественные реалии. Присоединились также официальные структуры, например, Укрпочта и Центризбирком.

Украинцы посмеялись с американского политика
Фото: Facebook/Укрпочта
Украинцы посмеялись с американского политика
Украинцы посмеялись с американского политика
Украинцы посмеялись с американского политика
Украинцы посмеялись с американского политика

Инаугурацию президента США Джо Байдена посмотрели почти 40 млн телезрителей. Церемонию Дональда Трампа 2017-го посмотрело на 4% меньше. Собрал только 38,4 млн просмотров.

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