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четверг, 05 декабря 2019 11:44

Смертельный взрыв газа обрушил дом и убил шесть человек
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Взрыв газа убил 5 людей
Фото: "Польское радио"
Взрыв газа убил 5 людей
Взрыв газа убил 5 людей
Взрыв газа убил 5 людей

На юге Польши в городе Щирк обвалился дом в результате взрыва газа. Шесть человек погибло.

Взорвалось 4 декабря, сообщили на "Польском радио".

В спасательные операции приняли участие 100 пожарных и 50 полицейских. Они пытались спасти вероятных жертв, а специальная поисковая служба вместе с собаками искала под обвалом людей.

Очевидцы происшествия отметили, что удар после взрыва был настолько мощным, что его было слышно за несколько километров от места происшествия. По предварительно версии, взорвался газ. Из-за этого дом полностью рухнул, а соседний - уничтожен.

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В Полтаве утром 3 декабря произошел крупный пожар в складских помещениях.

Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Загорелось на территории предприятия "Полтавтрансбуд" рядом с путями Южного железнодорожного вокзала в Полтаве. О пожаре в 5:15 сообщили работники предприятия.

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Дата
05
декабря

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