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пятница, 25 июня 2021 14:41

Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры

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Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
Летние пляжные образы могут быть сложными и стильными. Фото: Алина Френдий. Facebook.

Купальный сезон в самом разгаре, но большинство модниц так и не решили, какие именно тенденции им по душе. Хорошо, что на помощь всегда приходят готовые летние образы от украинских fashion-блогеров, которые на собственном примере показывают, как интегрировать тренды в морские аутфиты.

Н2О - просто добавь ... цвет!

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Публикация от Таня Парфильева (@tanyaparfileva)

Лето - пора, когда больше всего хочется экспериментировать с цветовой палитрой и открывать для себя новые интересные сочетания. Татьяна Парфильева, fashion-блогер, инфлюенсер и владелица сети магазинов Cher17, для пляжного образа выбрала купальник в насыщенном зеленом цвете. Только посмотрите, как по-летнему это выглядит!

Эксперименты с фактурой

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Купальники могут быть текстурированными, из различных видов тканей. Это же последний хит лета 2021. Победительница шоу "Холостяк", блогер и жена известного радиоведущего Никиты Добрынина, продемонстрировала актуальный вариант пляжного наряда. Дарья выбрала двухцветный купальник с текстурированным светлым верхом и черным низом.

Электрик - тренд из прошлого

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Публикация от Streetstyle Killer (@diana_milkanova)

Цвета и фактуры могут быть навеяны прошлыми трендами. Так, электрик синий, который выбрала для своего купальника модный блогер Диана Милканова, прекрасно выполняет роль главной изюминки образа и привлекает все взгляды окружающих. Вдохновляемся прошлым!

Наслоению летом быть!

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Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)

Большинство ассоциирует жару с простой формулой, но fashion-блогер, владелица бренда одежды TOTE Алина Френдий, доказывает, что наслоение летом - это стильно и практично! В первую очередь, воздушный слой из натуральных тканей позволяет ветру проникать к коже и одновременно защищает от солнечных лучей. И, конечно, наслоение всегда добавляет интерес к образу, сложность и движение.

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Не забываем об аксессуарах

Аксессуары - это та изюминка образа, о котором нельзя забывать. Маша Тимошенко, модный блогер и владелица бренда NCYZIP, не боится добавлять яркие акцентные аксессуары к пляжным аутфитам. Пестрые украшения или базовые дополнения в романтическом стиле - вдохновляйтесь модными луками и подбирайте то, что вам по душе.

Массивные и минималистичные цепи, чокеры будут выглядеть стильно в сочетании с современными моделями купальников. Важную роль играют и интересные серьги, кольца, инфантильные браслеты на руку или ногу. Аксессуары нужны не только для образов, в которых вы можете прогуляться по городу. Интересные детали могут превратить расслабленный образ на пляже в соблазнительный и стильный аутфит, который будет интересно смотреться на будущих фотографиях.

Автор: Диана Родина
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