Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах

Автор: dic.academic Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях

На Тилигульском лимане, расположенном в Николаевской и Одесской областях, появились розовые фламинго.

"Первую информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. Птиц насчитали 5 особей. Научные сотрудники парка сразу выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать их", - сообщает Региональный ландшафтный парк "Тилигульский" в Facebook.

Это молодые птицы, у которых перья грязно-серого цвета. В Каирском заливе Тилигульского лимана заметили и стаю взрослых особей, с характерной для этого вида окраской.

Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

Фото: Facebook

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Стане ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

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"Они встречаются в Украине на пролете. Сейчас у птиц именно весенняя миграция. Это бывает, хотя и довольно редко. Несколько лет назад фламинго загнездились - первый раз в Украине. Это уже была настоящая сенсация", - говорит орнитолог Наталья Атамась, передает УП.

Этим птицам нужны огромные, очень соленые и мелкие водоемы, объясняет Атамась.

"Сейчас лиманы пересыхают, и эти условия как раз такие, которые им и подходят. Фламинго гнездятся группами и делают гнезда из ила и грязи. Из-за потепления начинают появляться как раз такие биотопы, как им нужно. Надеемся, что чаще будем их видеть на миграции и кормлении, а там может и будут гнездиться у нас на регулярной основе", - говорит орнитолог.

Она добавляет, что если факт гнездования все же произойдет, крайне важно не напугать птиц желанием увидеть их, ведь до ила довольно легко добраться, а эти птицы - крайне редкие для наших территорий.

В середине апреля в Сумской области произошел пожар на территории Гетманского национального природного парка. В огне погибло очень много птиц, среди которых были редкие виды. Многие перелетных птиц вернулись на территорию природного парка, чтобы вырастить потомство. Большая часть из них гнездится на земле или в камышах.