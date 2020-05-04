 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1098
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 855
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1359
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 999
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1737
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3537
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
7
3
7
16
3
Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах
Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Видео
Все видео
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Транспортный коллапс и дефицит в аптеках: как Киев прожил первый день без метро и поездов
Транспортный коллапс и дефицит в аптеках: как Киев прожил первый день без метро и поездов
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 945
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3474
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2448
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1530
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 657
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 16:28

Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах
7

  Комментировать
Автор: dic.academic
  Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях
Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях

На Тилигульском лимане, расположенном в Николаевской и Одесской областях, появились розовые фламинго.

"Первую информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. Птиц насчитали 5 особей. Научные сотрудники парка сразу выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать их", - сообщает Региональный ландшафтный парк "Тилигульский" в Facebook.

Это молодые птицы, у которых перья грязно-серого цвета. В Каирском заливе Тилигульского лимана заметили и стаю взрослых особей, с характерной для этого вида окраской.

Розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях
Фото: Facebook
Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях
Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях
Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях
Розовые фламинго в Украине: невероятные птицы осели в лиманах Одесской и Николаевской областях

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Стане ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Странные существа: показали 10 необычных птичьих конечностей

"Они встречаются в Украине на пролете. Сейчас у птиц именно весенняя миграция. Это бывает, хотя и довольно редко. Несколько лет назад фламинго загнездились - первый раз в Украине. Это уже была настоящая сенсация", - говорит орнитолог Наталья Атамась, передает УП.

Этим птицам нужны огромные, очень соленые и мелкие водоемы, объясняет Атамась.

"Сейчас лиманы пересыхают, и эти условия как раз такие, которые им и подходят. Фламинго гнездятся группами и делают гнезда из ила и грязи. Из-за потепления начинают появляться как раз такие биотопы, как им нужно. Надеемся, что чаще будем их видеть на миграции и кормлении, а там может и будут гнездиться у нас на регулярной основе", - говорит орнитолог.

Она добавляет, что если факт гнездования все же произойдет, крайне важно не напугать птиц желанием увидеть их, ведь до ила довольно легко добраться, а эти птицы - крайне редкие для наших территорий.

В середине апреля в Сумской области произошел пожар на территории Гетманского национального природного парка.

В огне погибло очень много птиц, среди которых были редкие виды.

Многие перелетных птиц вернулись на территорию природного парка, чтобы вырастить потомство. Большая часть из них гнездится на земле или в камышах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод икона стиля Одри Хепберн

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 40815
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 28116
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 21987
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 15795
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 9513
Фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
3
 Просмотров: 1467
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 15795
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
16
 Просмотров: 765
Настя с собакой, которую оставили в Ухане, вернулась в Украину
Настя с собакой, которую оставили в Ухане, вернулась в Украину 1 Просмотров: 756
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 18873
Больше всего комментируют
2
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Как поддерживать внешнюю красоту
1
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Голосов: 19
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua