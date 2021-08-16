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вторник, 17 августа 2021 09:21

Публика неистовствовала - как на Черкащине силачи таскали КАМазы
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В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного. На родине богатыря его проводят 30 лет подряд.

"Поддубний боролся на самых больших манежах мира. Посетил около 50 городов в 14 странах. От его выступлений неистовствовала публика в Париже и Милане, Франкфурте, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. Всю свою жизнь, куда бы его не бросала судьба, Иван Поддубний искренне и пылко любил Украину. Когда большевистская власть выдала ему паспорт с измененной фамилией "Поддубный" и национальностью "россиянин", он собственноручно исправил на "Піддубний" и остался "украинцем". За что и попал в 1937 году до застенков НКВС. В заключении прошел через пытки и испытания. Наш враг до сих пор использует имя Ивана Поддубного, как и многих других известных украинцев, для пропаганды, называя его "большим росияном". Но весь жизненный путь Ивана Максимовича, его победы, несокрушимость и преданность нашему государству свидетельствуют, что он был большим украинцем" - сказал на открытии заместитель председателя облсовета Роман Сущенко.

В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного
Фото: Наталия Соколан
В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного
В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного
В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного
В селе Красеновка Чернобаевского района Черкащины состоялся Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию Ивана Поддубного

В соревнованиях по борьбе участвовало больше сотни спортсменов из 16 областей. Они поднимали гири, таскали КАМазы. В шоу "Богатырская сила" уже в четвертый раз победителем стал житель Красеновки Роман Науменко. В турнире по греко-римской борьбе на призы памяти Ивана Поддубного победил Александр Чернецкий.

Праздник продолжили показательные выступления дзюдоистов и мастеров восточных единоборств "Белый лотос". Гости могли посетить ярмарку и посмотреть выступления народных коллективов.

В этом году из-за коронавируса соревнования и праздник прошли без иностранных спортсменов. В прошлом году праздник отменили, проводили лишь соревнования по борьбе.

Иван Поддубный родился 8 октября 1871 года в семье наследственного казака. 40 лет жизни отдал спорту. Выступал во многих странах. Неоднократно завоевывал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. В 27 лет силач переехал в Севастополь и поступил в местный цирк, что принадлежал одному из членов старинной итальянской семьи Труцци. Освоил тонкости борьбы "на поясах" выступал как атлет-гиревик и профессиональный борец. Впоследствии стал звездой цирковых арен США и Европы. 25 лет подряд оставался непобедимым борцом в мире. Спортивную карьеру завершил в 70 лет. Умер 8 августа 1949-го.

Иван Поддубний имел рост 184 см и 118 килограммов веса. Не употреблял алкоголь и не курил.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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