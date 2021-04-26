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понедельник, 26 апреля 2021 09:46

Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
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В Припяти состоялась масштабная художественная акция Chornobyl.35 по случаю 35-й годовщины со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля более 40 организаторов, журналистов и художников собрались на центральной площади города, возле дворца культуры "Энергетик".

На мероприятии представили выставку фотографа Дениса Копылова "Чернобыль. Ковчег" и первую в Украине диджитал-икону "Чернобыльский Спас".

В Припяти, где 35 лет назад произошла трагедия на Чернобыльской АЭС, состоялась масштабная художественная акция. В зоне отчуждения возле дворца культуры "Энергетик" более 40 гостей, собрались, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы и вспомнить о страшных событиях 1986 года.
Фото: Анатолий ГАЕВСКИЙ
В ночь на 26 апреля на центральной площади города журналисты, художники, ликвидаторы катастрофы и местные жители смогли увидеть это уникальное место после полуночи. Старые и заброшенные дома вокруг стоят как напоминание об уроках, которые должно было вынести человечество. До аварии на ЧАЭС здесь всегда было людно и весело, говорят местные.
Начали мероприятие открытием проекта фотохудожника Дениса Копылова "Чернобыль. Ковчег". На фоне чернобыльских видов фотограф снимал фотографии с экзотическими животными.
Автор предлагает взглянуть на это место с другой стороны. Здесь все уникально, почему бы не сделать зону отчуждения домом для экзотических животных, говорит Копылов. Он уверен, что Припять должен стать заповедником и магнитом для туристов.
Первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Андрей Пляцко рассказал, что охраной территории занимаются постоянно. По его словам, в 2021 году в Чернобыльской зоне произошел только один пожар. Возгорания в 2020-м заставили усилить обучения для предотвращения катастроф.

"На иконе участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС изображенные на уровне со святыми и фигурирует известная Чернобыльская сосна - образ, не придуманный человеком - одновременно похож и на крест, и на трезубец, который является малым гербом Украины", - рассказывают организаторы.

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Музыкально поэтический проект "Евтепра" и PRIPYAT.Pianos под импровизированную музыку декламировали стихи, посвященные трагедии на ЧАЭС.

Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор провел первую в зоне отчуждения церковную службу. После минуты молчания ликвидаторы последствий взрыва, местные жители и их дети зажгли свечи. 35 огней символизируют годы, прошедшие с момента аварии.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлась над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
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