Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции

В Припяти состоялась масштабная художественная акция Chornobyl.35 по случаю 35-й годовщины со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля более 40 организаторов, журналистов и художников собрались на центральной площади города, возле дворца культуры "Энергетик".

На мероприятии представили выставку фотографа Дениса Копылова "Чернобыль. Ковчег" и первую в Украине диджитал-икону "Чернобыльский Спас".

Фото: Анатолий ГАЕВСКИЙ

"На иконе участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС изображенные на уровне со святыми и фигурирует известная Чернобыльская сосна - образ, не придуманный человеком - одновременно похож и на крест, и на трезубец, который является малым гербом Украины", - рассказывают организаторы.

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Музыкально поэтический проект "Евтепра" и PRIPYAT.Pianos под импровизированную музыку декламировали стихи, посвященные трагедии на ЧАЭС.

Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор провел первую в зоне отчуждения церковную службу. После минуты молчания ликвидаторы последствий взрыва, местные жители и их дети зажгли свечи. 35 огней символизируют годы, прошедшие с момента аварии.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлась над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.