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среда, 08 января 2020 13:16

Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
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Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум десять долларов фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами
Фото: twitter.com
Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум десять долларов фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами
Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум десять долларов фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами
Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум десять долларов фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами
Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум десять долларов фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами

Instagram-модель Кэйлен Уорд сделала снимки, где она без одежды, и начала их продавать. Таким образом модель решила помочь собрать средства на помощь в борьбе с пожарами в Австралии.

Женщина заработала $700 тыс, пишет ТСН.

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Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум $ 10 фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами. За каждый взнос на эту сумму можно получить по одной фотографии. Впоследствии аккаунт Кэйлен в инстаграме заблокировали.

Фото лесных пожаров в Австралии передал спутник Himawari-8. Он сейчас находится на орбите в районе Австралии, об этом сообщает Business Insider. Спутник запустили в октябре 2014 года.

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