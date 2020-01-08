Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии

Фото: twitter.com

Instagram-модель Кэйлен Уорд сделала снимки, где она без одежды, и начала их продавать. Таким образом модель решила помочь собрать средства на помощь в борьбе с пожарами в Австралии.

Женщина заработала $700 тыс, пишет ТСН.

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Чтобы получить фотографии с Кэйлен, нужно пожертвовать минимум $ 10 фондам, которые собирают деньги на борьбу с лесными пожарами. За каждый взнос на эту сумму можно получить по одной фотографии. Впоследствии аккаунт Кэйлен в инстаграме заблокировали.

Фото лесных пожаров в Австралии передал спутник Himawari-8. Он сейчас находится на орбите в районе Австралии, об этом сообщает Business Insider. Спутник запустили в октябре 2014 года.