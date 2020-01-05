Показали фото австралийских пожаров со спутника

Фото: image.businessinsider.com

Фото лесных пожаров в Австралии передал спутник Himawari-8.

Он сейчас находится на орбите в районе Австралии, об этом сообщает Business Insider.

Спутник запустили в октябре 2014 года.

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Его нынешнее местоположение - на орбите в районе Австралии примерно в 35 тыс. километров над Землей. Каждые десять минут он делает снимки и передает их в режиме реального времени. На фотографиях видны очаги возгорания на материке, а также дымовой шлейф, которий поднимается и распространяется до Новой Зеландии.

Из-за масштабных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 24 человека. Жертвами огня также стали почти пол миллиарда животных.