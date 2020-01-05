Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами

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Из-за масштабных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 24 человека.

Жертвами огня также стали почти пол миллиарда животных, сообщает ВВС.

"Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, и хотя больше всего внимания было уделено Новому Южному Уэльсу, это касалось всех штатов и территорий. Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время не имеют электричества. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов ", - пишут в издании.

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В субботу вечером в Новом Южном Уэльсе взорвалась башня, где были миллионы литров воды, и затопила множество домов и машин.

Для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе собрали более 20 миллионов долларов за двое суток, поскольку штат борется с кризисом лесного пожара. Премьер-министр Скотт Моррисон созвал 3000 человек из резервных войск на помощь.

Помощь в борьбе с пожарами предоставили и знаменитости, среди них американская певица Пинк и лауреат премии "Оскар" Николь Кидман, которая пообещала 500 тисяч долларов.

Помогают также Сингапур и Папуа-Новая Гвинея. Эти страны предложили военную поддержку Австралии, а Новая Зеландия направила еще три вертолета ВВС.

Поскольку в Канберре качество воздуха оценили как самое плохое в мире - жителям рекомендуют не выходить из дома, поетому австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца недели.

Однако ожидается, что именно в воскресенье будет прохладнее на юго-востоке страны - местами с дождями. Пожарные предупредили, что следующую угрозу можно ожидать с начала недели.

Австралийские власти привлекли 3 тыс. военных резервистов для борьбы с масштабными пожарами в лесах.Резервные бригады будут помогать с доставкой продуктов питания в села, эвакуировать людей, находящихся в зонах риска, и восстанавливать разрушенные дороги.