3 тыс резервистов привлекли к борьбе с пожарами в Австралии

Австралийские власти привлекли 3 тыс. военных резервистов для борьбы с масштабными пожарами в лесах.
Об этом 4 января заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает DW.
"Масштабы пожаров истощают ресурсы, и есть общины, которые явно нуждаются в дополнительной помощи", - заявил он.
Резервные бригады будут помогать с доставкой продуктов питания в села, эвакуировать людей, находящихся в зонах риска, и восстанавливать разрушенные дороги.
В массовой эвакуации населения и туристов задействованы военные самолеты и вертолеты.
Около 12,5 млн евро будет выделено на аренду 4-х самолетов пожарной помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3 млн га леса в огне: сообщили впечатляющие данные о пожарах в России
Эвакуированные люди будут размещены в том числе и на военных базах, отметил премьер.
В австралийских штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс бурлит более сотни лесных пожаров. Погибли более 20 человек, десятки пропали без вести. Там объявлено чрезвычайное положение. Покинуть свои дома пришлось 100 тыс. человек.
Комментарии