3 тыс резервистов привлекли к борьбе с пожарами в Австралии

В австралийских штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс бурлит более сотни лесных пожаров. Фото: DW

Австралийские власти привлекли 3 тыс. военных резервистов для борьбы с масштабными пожарами в лесах.

Об этом 4 января заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает DW.

"Масштабы пожаров истощают ресурсы, и есть общины, которые явно нуждаются в дополнительной помощи", - заявил он.

Резервные бригады будут помогать с доставкой продуктов питания в села, эвакуировать людей, находящихся в зонах риска, и восстанавливать разрушенные дороги.

В массовой эвакуации населения и туристов задействованы военные самолеты и вертолеты.

Около 12,5 млн евро будет выделено на аренду 4-х самолетов пожарной помощи.

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Эвакуированные люди будут размещены в том числе и на военных базах, отметил премьер.

В австралийских штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс бурлит более сотни лесных пожаров. Погибли более 20 человек, десятки пропали без вести. Там объявлено чрезвычайное положение. Покинуть свои дома пришлось 100 тыс. человек.