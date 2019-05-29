Курсанты отработали полеты на штурмовиках

Фото: прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ

Харьковские курсанты-летчики провели плановые полеты в бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Николаеве.

Их отрабатывали на штурмовиках Су-25 и учебно-тренировочных L-39, сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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"Каждый из выпускников освоил полеты днем ​​и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на малых и предельно малых высотах, - говорит начальник факультета переподготовки и повышения квалификации летного персонала ХНУПС полковник Александр Дьяков. - Курсанты выполнили полеты парами и в составе звеньев, оттачивая групповую слетанность и выполняя другие задачи. Приятно отмечать, что с каждым днем, приближающим их к выпуску, летное мастерство ребят заметно растет".

Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы.

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