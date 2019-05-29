 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 225
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5391
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5319
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3420
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4347
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4725
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2331
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
21
6
6
5
5
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
Видео
Все видео
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Певица Michelle Andrade кардинально изменила внешность
Дайверы показали невероятные ценности дна Черного моря
Дайверы показали невероятные ценности дна Черного моря
В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото и видео
В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото и видео
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 1035
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 675
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6768
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1332
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 13:36

Курсанты отработали полеты на штурмовиках
6

  Комментировать

Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы
Фото: прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ
Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы
Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы
Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы
Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы

Харьковские курсанты-летчики провели плановые полеты в бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Николаеве.

Их отрабатывали на штурмовиках Су-25 и учебно-тренировочных L-39, сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов

"Каждый из выпускников освоил полеты днем ​​и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на малых и предельно малых высотах, - говорит начальник факультета переподготовки и повышения квалификации летного персонала ХНУПС полковник Александр Дьяков. - Курсанты выполнили полеты парами и в составе звеньев, оттачивая групповую слетанность и выполняя другие задачи. Приятно отмечать, что с каждым днем, приближающим их к выпуску, летное мастерство ребят заметно растет".

Впереди у курсантов и офицеров - ночные полеты и получения нового опыта летной работы.

Обновленный ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" прошел испытания на полигоне в Одесской области. Крылатая ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевой участок полета, а также крылья и рули большей площади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Курсанты отработали полеты на штурмовиках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Усилили русификацию Украины

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 119149
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 40971
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 24607
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 21961
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 18625
Фото
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 8307
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
6
 Просмотров: 2205
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
5
 Просмотров: 3060
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
5
 Просмотров: 2943
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
Александр Педан потроллил звёзд шоубиза
4
 Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 400
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua