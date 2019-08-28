Как изменилось лицо Богатыревой после пластической операции

Фото: obozrevatel.com

Вчера, 27 августа, бывшего "регионала" и министра здравоохранения Раису Богатыреву задержали в столичном аэропорту "Жуляны". Ее подозревают в хищении государственного имущества в особо крупных размерах.

Внимательные пользователи отметили, что во внешнем виде экс-чиновницы состоялись заметные изменения. Хотя пластическую операцию она сделала еще в 2007 году.

Издание "Обозреватель" подготовило подборку фото, на которых хорошо видны изменения на лице бывшего депутата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-министр МОЗ Богатырева уже ожидает суд

Богатырева объясняла изменения тем, что ведет здоровый образ жизни, не ест после 18:00, пьет исключительно воду. Также она посоветовала всем, кто хочет выглядеть, как она, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе.

Коллеги задержанной рассказали, что Раиса Васильевна сделала подтяжку лица, откачала жир с бедер, живота и ягодиц.

Автор: obozrevatel.com Пластическую операцию Богатырева сделала еще в 2007 году

Экс-министру здравоохранения при Януковиче Раисе Богатыревой избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей. Соответствующее решение объявила судья Печерского райсуда Киева.