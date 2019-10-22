Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок

Фото: cameralabs.org

Французский фотограф-портретист Бодуэн родился в 1977 году в Реймсе. Специализируется на редакционной и рекламной фотографии.

На протяжении 6 лет в свободное от коммерческой съёмки время искал интересных моделей. Заходил в квартиры, которые ранее не видел, где его ожидали сюрпризы, приятные так и не очень. Бодуэн хотел найти разнообразные обстановки и типажи. Из запечатлённых 300 дам для книги выбрал 75, пишет Сameralabs.

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В "75 парижанках" Бодуэна жительницы французской столицы всех возрастов и родов деятельности позируют в своих квартирах в окружении личных вещей. Фотограф убеждён, что домашняя обстановка – лучшее место для портрета, поскольку разложенные по всему помещению предметы – важная часть композиции. Это даёт больше информации о личности в кадре.

Японский фотограф Масао Ямамото делает снимки, которые сравнивают с традиционной национальной поэзией хайку. Он настраивает на созерцание и размышление о мире, который полон глубины и магией простоты.