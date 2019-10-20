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понедельник, 21 октября 2019 02:24

Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
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Японский фотограф Масао Ямамото делает миниатюрные снимки, чтобы люди остановились и почувствовали мгновение момента, в который сделали фотографию
Фото: Cameralabs
Японский фотограф Масао Ямамото делает миниатюрные снимки, чтобы люди остановились и почувствовали мгновение момента, в который сделали фотографию
Японский фотограф Масао Ямамото делает миниатюрные снимки, чтобы люди остановились и почувствовали мгновение момента, в который сделали фотографию
Японский фотограф Масао Ямамото делает миниатюрные снимки, чтобы люди остановились и почувствовали мгновение момента, в который сделали фотографию
Японский фотограф Масао Ямамото делает миниатюрные снимки, чтобы люди остановились и почувствовали мгновение момента, в который сделали фотографию

Японский фотограф Масао Ямамото делает снимки, которые сравнивают с традиционной национальной поэзией хайку.

Он настраивает на созерцание и размышление о мире, который полон глубины и магией простоты, сообщает Cameralabs.

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"Для меня хорошее фото то, которое успокаивает. Вызывает у нас чувство собственной доброты, нежности и приятные воспоминания, которые делают людей счастливыми", - говорит фотограф.

Ямамото не любит большие снимков. Свои фото он искусственно старит.

Предпочитает такой размер, чтобы фото помещалось в ладони и его можно было бы носить как амулет.

Японский фотограф Ёсихиро Тацуко занимается профессиональной деятельностью более 60 лет.

Женский мотив проявился в работах Ёсихиро лучше. Фотографии женского ню называют исключительными произведениями визуального искусства.

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