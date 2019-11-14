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пятница, 15 ноября 2019 02:25

Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
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Со временем люди поняли, что животные не просто еда, а живые и дышащие существа
Фото: boredpanda.com
Со временем люди поняли, что животные не просто еда, а живые и дышащие существа
Со временем люди поняли, что животные не просто еда, а живые и дышащие существа
Со временем люди поняли, что животные не просто еда, а живые и дышащие существа
Со временем люди поняли, что животные не просто еда, а живые и дышащие существа

Люди впервые приручили животных 10 тысяч лет назад. С тех пор животные сыграли большую роль в жизни людей.

Хотя сначала животных использовали для мяса, молока и шкуры, со временем люди поняли, что они не просто еда, а живые и дышащие существа, пишет Вoredpanda.

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Люди начали воспринимать их как друзей, которые будут сопровождать их во время охоты, путешествий охранять дома. В отношениях между людьми и животными всегда было что-то особенное и сложное. Интересная подборка фотографий посвящена именно таким отношениям между людьми и животными.

Немецкая овчарка по кличке Нова и хорек Пакко сдружились настолько, что и минуты друг без друга прожить не могут. Как рассказала их хозяйка Диана Гриб, первой в ее доме появилась Нова. Взяла женщина овчарку щенком. Сразу принялась учить любимицу ладить с другими видами домашних животных, в частности с крысами, кошками и попугаями. Когда Нова подросла, Диана решилась осуществить еще одну свою мечту — завести хорька.

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