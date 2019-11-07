Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком

Фото: boredpanda.com

Немецкая овчарка по кличке Нова и хорек Пакко сдружились настолько, что и минуты друг без друга прожить не могут.

Как рассказала их хозяйка Диана Гриб, первой в ее доме появилась Нова. Взяла женщина овчарку щенком. Сразу принялась учить любимицу ладить с другими видами домашних животных, в частности с крысами, кошками и попугаями. Когда Нова подросла, Диана решилась осуществить еще одну свою мечту — завести хорька, пишет Bored Panda.

Приоритетным для женщины было найти животное, способное жить в мире с собакой. В поисках своего идеального хорька Диана обошла немало питомников. В конце концов ей удалось найти Пакко.

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Самые большие животные зоопарка подружились со своим смотрителем. Настолько сильно привязались к нему и прониклись доверием, что даже делятся своей едой и всюду следуют по пятам.