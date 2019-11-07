 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 810
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1962
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5058
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1026
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5490
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6750
Фото
Все фото
27
23
23
18
23
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
Животные-модели: &quot;котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать&quot;
Животные-модели: "котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать"
Разучились сидеть: показали забавных котов в странных позах
Разучились сидеть: показали забавных котов в странных позах
Кот покорил сеть любовью к снегу и холоду
Кот покорил сеть любовью к снегу и холоду
Видео
Все видео
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес играл зажигалкой и устроил пожар на миллион
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1026
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 774
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3537
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 162
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 23:28

Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком
27

  Комментировать

Нова и Пакко ни на минуту не расстаются.
Фото: boredpanda.com
Нова и Пакко ни на минуту не расстаются.
Нова и Пакко ни на минуту не расстаются.
Нова и Пакко ни на минуту не расстаются.
Нова и Пакко ни на минуту не расстаются.

Немецкая овчарка по кличке Нова и хорек Пакко сдружились настолько, что и минуты друг без друга прожить не могут.

Как рассказала их хозяйка Диана Гриб, первой в ее доме появилась Нова. Взяла женщина овчарку щенком. Сразу принялась учить любимицу ладить с другими видами домашних животных, в частности с крысами, кошками и попугаями. Когда Нова подросла, Диана решилась осуществить еще одну свою мечту — завести хорька, пишет Bored Panda.

Приоритетным для женщины было найти животное, способное жить в мире с собакой. В поисках своего идеального хорька Диана обошла немало питомников. В конце концов ей удалось найти Пакко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети набирает популярность видео необычной дружбы дельфина и собаки

Самые большие животные зоопарка подружились со своим смотрителем. Настолько сильно привязались к нему и прониклись доверием, что даже делятся своей едой и всюду следуют по пятам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неразлучные друзья: показали очаровательные фото овчарки с хорьком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 15336
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13689
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8047
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 7803
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 6894
Животные
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
Лысая морская свинка очаровывает своей миловидностью
23
 Просмотров: 6228
Пушистый Сальвадор Дали: щенок родился с усами, как у знаменитого художника
Пушистый Сальвадор Дали: щенок родился с усами, как у знаменитого художника Просмотров: 576
Животные-модели: "котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать"
Животные-модели: "котята - самые способные актеры, а свиньи способны только визжать"
23
 Просмотров: 7425
Разучились сидеть: показали забавных котов в странных позах
Разучились сидеть: показали забавных котов в странных позах
18
 Просмотров: 3339
Кот покорил сеть любовью к снегу и холоду
Кот покорил сеть любовью к снегу и холоду
23
 Просмотров: 5266
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 761
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua