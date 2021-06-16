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среда, 16 июня 2021 14:49

"Дед узнавал гостей по вышитым рубашкам" - чем особенны буковинские вышиванки
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Дарья Стасюк вместе с дочерью собирает и воспроизводит древние буковинские узоры
Фото: Фото предоставила Диана Новак
Дарья Стасюк вместе с дочерью собирает и воспроизводит древние буковинские узоры
Дарья Стасюк вместе с дочерью собирает и воспроизводит древние буковинские узоры
Дарья Стасюк вместе с дочерью собирает и воспроизводит древние буковинские узоры
Дарья Стасюк вместе с дочерью собирает и воспроизводит древние буковинские узоры

Дарья Стасюк из Кицмани Черновицкой области вместе с дочерью собирают древние узоры местной вышивки и воспроизводят ее.

Семье удалось собрать коллекцию, которая насчитывает более 2 тыс. уникальных экспонатов.

Gazeta.ua мастерица рассказала, в чем особенность буковинской вышивки.

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"Узоры на вышиванках каждого региона зависят от его природы. Например, у нас растут различные красочные цветы. Они возле дома, на огороде, потому что так издавна каждая женщина украшала двор. На Буковине сеяли много календулы, бархатцев, мальвы, пионов, майоры. Эту красоту цветения воплощали в узоры. В центральной Украине, например, преобладают красно-черные цвета. На Полтавщине - белые. Видимо, потому что там степи, просторы ", - говорит Дарья Стасюк.

По ее словам, на Буковине почти каждое село имеет свою гамму в вышитых рубашках.

"Когда-то бабушка рассказывала: когда приходили на праздник гости, то дед говорил музыкантам играть им марш, называл, кому и с какого села. Бабушка спрашивала, откуда знает, что это за гости и откуда. Он узнавал их по узорам на рубашках. Во время исследований я поняла, что так и было: каждое село имеет свой стиль, видение или технику вышивки. В одних могла преобладать гладь, а в других - крестик ".

Дарья Стасюк училась мастерству вышивки с детства.

"Началось все с маминой рубашки. Вышила бисером, когда мне было пять лет. Запомнила, потому что она была красивая. Затем пристально следила за работой мамы и научилась сама. Вышивка со временем меняет свои характерные черты. Но традиционный народный костюм неизменен. Узоры ищем с дочерью, где можем. Иногда приносят сгоревшие, порванные. Мы все те лоскутки собираем, отрисовываем, воспроизводим и даем новую жизнь ".

В филиале регионального историко-краеведческого музея "Степова Україна" на ул. Ланжероновской в Одессе открыли выставку "Чарівний світ рушників Одеської області". Показали 38 изделий, созданных руками воспитанников центра детско-юношеского творчества "Эврика". Это копии оригинальных рушников конца XIX - начала XX в. Такие изготавливали на севере региона

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